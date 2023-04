Riigikogulane peab valeväidete tõttu ettevõtjale maksma hüvitist

Läinud sügisel otsustas Pärnu maakohus, et poliitik Andres Metsojal tuleb ümber lükata Pärnusse Lootsi 10 kinnistule vabatahtlike päästjate maja arendava ettevõtja Tõnu Kortsu kohta esitatud valeväited, maksta talle 3000 eurot kahjutasu ja kanda mõlema poole kohtukulud, on kirjutanud Pärnu Postimees. Lootsi 10 krundi puhul kahtlustas osa naabreid, et riigikaitsemaale kavandatakse vabatahtlike päästjate hoone pähe hoopis korterelamut. Metsoja kaebas otsuse Tallinna ringkonnakohtusse, kus aprillis kinnitatud kompromissi järgi tuleb Metsojal maksab Kortsule valeandmete esitamise eest 5000 eurot.