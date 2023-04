Umbusi jõge reostanud farm sai 20 000 eurot trahvi

Möödunud suvel reostas Põltsamaa vallas asuvast lehmafarmist voolanud happeline silomahl Umbusi jõge nõnda, et hukkusid tuhanded kalad. Praeguseks on kriminaalasi lõpetatud. Farmiomaniku kinnitusel on silohoidla ja jõe vaheline kraav kinni aetud.