SÕJAKOKKUVÕTE | Superbakterite probleem

Uus uuring näitas, et eelmisel aastal Ukrainast Berliini Charité haiglasse ravile evakueeritud 47 vigastatud patsiendist olid 14-l just sellised antibiootikumiravile allumatud bakterid, vahendab väljaanne Medical Press. Superbakterid olid Ukrainas suureks terviseprobleemiks juba enne Venemaa sissetungi ning teadlased hoiatasid, et sõda võib olukorda veelgi hullemaks muuta.