VASTUKAJA | Riina Solman: kindlasti pole üks või kaks last riigi silmis vähem väärt kui kellegi teise kolmas

Õhtulehes avaldati 18. aprillil kiri lugejalt, kes tunnistas, et lasterikaste perede toetuse tõstmine riivas teda. Kirja kirjutanud kahe lapse vanema riivatud tunnete taga oli arusaam, et kõrgemaks tõstetud peretoetuste tõttu on tema kaks last riigi silmis vähem väärt kui kellegi teise kolmas. Nii see kindlasti ei ole! On hea meel, et Õhtulehe lugeja peretoetuste teemal aktiivselt kaasa mõtleb. Ent arusaamatuste vältimiseks palun võimalust lasterikka pere toetuse suurust põhjendada. Õiglust ja laste võrdset kohtlemist on peretoetustes rohkem kui esmapilgul tundub.