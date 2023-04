PINGED SAESAARE PAISU ÜMBER. Elektrijaama peremees: „Eeldaksime õiglast lõpetamishüvitist.“

Keskkonnaamet on teinud ettepaneku, et Saesaare pais tuleks lammutada ja Ahja jõe kunagine looduslik säng taastada. See plaan on jaganud kohalikud elanikud kahte leeri – ühed pooldavad Ahja jõele tema kärestikulise sängi tagasi andmist, teistele meeldib paisjärv.