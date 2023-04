SEISUKOHT | Abielu mehe ja naise vahel tuleneb piiblist ega kuulu arutelu alla, ütles Urmas Viilma. Vabandust, mis aasta meil ongi?

Abielu mehe ja naise vahel tuleneb piiblist, see on usuline seisukoht, mille üle ei saa arutada, kostis EELK peapiiskop Urmas Viilma kolmapäeva hommikul Vikerraadios, seletamaks sooneutraalse abielu võimatust. Korraks pidin kiikama kalendrisse: on seal ikka aasta 2023, mitte 1923? Või peab püha isa nõuks kuulutada kõik abielud – kenasti mehe ja naise vahel, mis pole kirikus sõlmitud – patus elamiseks?