JUHTKIRI | Oh püha lihtsameelsust!

Slava Ukraini rahaasjade mitmekihilisuse peale tuleb meelde Saha ja Mõõga Liit kultusteosest „12 tooli“. Asjaosalistele (ehk annetajatele) seletati, et raha läheb monarhia taastamisele. Avalikkusele pidi vajadusel öeldama, et toetati kodutuid lapsi, ses suhtes oli kõik õilis. Lõpuks tuli siiski välja, et annetusi kogunud (koguni kahel korral!) Ostap Bender ja endine aadlipealik Kissa pummeldasid selle raha eest terve nädala selget päeva nägemata.

Mitmekihilisus ongi neid lugusid ühendav asi, aga mitte ainult. Kas Ostap Bender tegutses sel korral Eestis või Ukrainas? Ja kuhu paigutub selles juhtumis MTÜ Slava Ukraini juhataja Johanna-Maria Lehtme? Kas tõepoolest vaid aadlipealik Kissa rolli, kellel skeemitamisoskus endal puudus ja ta kohmas vaid korra õigel hetkel ihnele annetajale: „Ma arvan, et kauplemine on siin kohatu.“? Või rünnatakse teda praegu ilmaasjata? Selgeid ja veenvaid vastuseid pole ikka veel.

Aga annetajad? „Oh püha lihtsameelsust!“ olevat hüüdnud usureformaator Jan Hus tuleriidal, nähes üht paduusklikku mutikest innuga puid tulle loopimas. Raha osatakse küsida südametunnistusele rõhudes hästi, iseasi, kuhu see panus lõpuks välja jõuab. Raske olukord muidugi: hing valutab, tahaks aidata. Annetad – võib selguda, et ise oled loll. Nüüd oleme siis nii kaugel, et ka enne heategevust tuleb hoolega mõelda, kuhu see läheb.