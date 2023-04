KOLIGE VÄLJA! Sõjapõgenikke majutav laev Isabelle on kahe kolmandiku ulatuses tühi

Siseministeerium prognoosis sügisel, et põgenike hulk võib Ukraina sõja jätkudes oluliselt suureneda. Seda aga ei juhtunud ja nüüd on riik sunnitud laevafirmale täishinda maksma pooltühja laeva eest. Laevale on jäänud peamiselt nõrgemas olukorras põgenikud, kes pole seni suutnud endale üüriturult eluaset leida. Lähiajal tuleb neil seda siiski teha.