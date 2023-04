KÄRPEKÄÄRID JUBA TERITATUD! Just nii palju plaanib tuttuus valitsus vähendada lastetoetusi

Vastvalminud võimuliit Eesti Reformierakond, Erakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on koalitsioonina otsustanud, et perehüvitiste jagamine peab olema riigieelarve seisukohast jõukohasem süsteem, kus hüved on eri laste arvu ja vanemate arvuga perede vahel jagunenud õiglasemalt.

Sotsiaalkindlustusameti 2023. aasta 31. märtsi seisu andmetel maksti lasterikka pere toetust 24 846 perele. Nendest 24 717 on pered, kus kasvab 3−6 last ning 129 pere, kus kasvab 7 ja enama last. Kokku kasvab lasterikastes peredes 80 739 last, mis moodustab 29% kõigist lapsetoetust saavatest lastest.