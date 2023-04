EBAÕIGLUS LINNADE JA VALDADE RAHASTAMISES?! Pärnut aitab riik Tallinnale järele 5,6 miljoniga, Muhut, Ruhnut ja Vormsit aga mitte ühegi sendiga! Kas uus valitus toob sinu kodukanti raha juurde?

NAGU ROBIN HOOD?! Regionaalminister Madis Kallase sõnul tuleb Tallinna ja selle lähiümbruses tekkiv rikkus senisest ühtlasemalt üle Eesti laiali jaotada. Rohelisega on kaardil omavalitsused, kus tulumaks ühe elaniku kohta on kõige suurem, punasega aga need, kus kõige väiksem. Üllataval kombel on ka mitmed saared heal järjel.