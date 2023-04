FOTO | Läti politsei ajab taga meest, kes tappis pärast pikaajalist ahistamist oma eksnaise. Teavitatud on ka Eesti politseid

Sel pühapäeval viis mees ähvarduse ellu, ta pussitas naist. See juhtus tema ema ja lasteaiaealise lapse silme all. Pärast mõrva põgenes Rusiņš autoga ja ta on siiani jooksus.

Mõrvatud naine kasutas enne kuritegu kõiki seadusega ette nähtud õigusi ning lasi kohtul mehe vastu lähenemiskeelu kehtestada. Mees sellest kinni ei pidanud.

„Talle anti käsk osaleda vägivalla vähendamise eriprogrammis, millest ta ei osalenud. Selle osas alustati ka protsessiga. Mõtleme, millised vahendid meil peaksid olema, et sariähvardusi ära hoida. Ta pole kaugeltki ainus,“ tunnistas riigipolitsei Zemgale piirkonna juht Lauris Arājs.

Tapetud naine töötas haiguste ennetamise ja tõrje keskuses (SPKC). Samas majas asub ka Jēkabpilsi terviseinspektsioon. Rusiņš terroriseeris ja takistas asutuse tööd vähemalt pool aastat.

„Oleme tragöödiast šokeeritud, avaldame sügavat kaastunnet kolleegi lähedastele. Viimase poole aasta jooksul on sellelt inimeselt laekunud lugematul hulgal ebaviisakaid kõnesid, SMSe ja e-kirju erinevate ähvardustega. Mõnikord oli 1000 kõnet päevas,“ paljastas asutuse esindaja Ilze Arāja.

Terviseinspektsiooni uksed on praegu suletud, sest naistöötajad kardavad ja teevad tööd kodust. „Hirm. Tunneme hirmu. Mina isiklikult otsustasin, et ei saada oma lapsi kooli ja ei lähe välja,“ ütles mõrvatud naise kolleeg.

Riigipolitsei rõhutab, et hirmuks pole põhjust. Rusiņa sihtmärk oli ainult tema endine elukaaslane. „Ma tahan uskuda, et see oli suunatud ühele inimesele,“ ütles politsei pressiesindaja.