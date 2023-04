OTSE | POLIITGRILL: rahvasaadikud pärivad peaministrilt Kaja Kallaselt aru valijatele valetamise kohta

Peaminister vastab küsimustele valijatele valetamise, Ukraina sõjapõgenike väljatõstmise, riigi olukorra, maksupoliitika, julgeolekuasutuste seaduse, maksutõusu, maksude, kohalike omavalitsuste olulisemate investeeringute vajaduse, Eesti lasterikaste perede heaolu, Nursipalu harjutusväljaku, maksuküüru, noorte toimetuleku ja sotsiaalvaldkonna poliitika kohta. Siseminister vastab küsimusele korrakaitse poliitika kohta. Sotsiaalkaitseminister vastab küsimustele perepoliitika ja paljulapseliste perede toetuse kohta.





Infotunni küsimuste laviinile andis stardipaugu EKRE esimees Martin Helme, kes väitis, et peaminister Kaja Kallas on maksuküsimuses valijatele valetanud.

„Teie olete kuulsaks saanud oma oktoobrikuise ütlusega: „Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Punkt. Ja te olete seda välja vabandanud nüüd siin hiljem, et oi ei, te ei rääkinud tuleviku kohta,“ alustas Helme, jõudes oma sõnavõtu tuumani: „Oma erakonna kongressil 14. jaanuaril ütlesite niimoodi, rääkides valimiskampaaniast-programmist: „Peame vältima olukorda, kus riik oma maksukoormust tõstes hakkab omakorda inimeste toimetulekut ohustama.“ Ja veel: „Praegu on riigieelarve puudujäägis, see pole jätkusuutlik. Seepärast viime tavapärasest tugevama majanduskasvu korral riigieelarve tasakaalu nelja aastaga. Eelarve tulusid tuleb kasvatada maksukoormust tõstmata“.“

Peaminister Kaja Kallas vastas, et maksukoormus ei tõuse ning loetles Reformierakonna valimislubadusi: Eesti julgeoleku tagamine, kaotada ära keskklassi karistav maksuküür ning korrastada riigirahandust: saada tulud ja kulud tasakaalu. „Kui vaatame puhtalt valimisprogramme, siis Reformierakonna lubadused olid rahaliselt kõige-kõige väiksemad rahaliselt. Teie lubadused olid 2,7 miljardit. Arvan, et oleks adekvaatne ka küsida, et kust te selle jaoks raha võtaksite,“ sutsas Kallas Helmet.

„Erinevus Teie ja minu vahel on see, et mina sain mandaadi valitsuse moodustamiseks ja mina pean nendele küsimustele ka vastama. Eestis on koalitsioonivalitsused ja seetõttu ei saa kunagi ette teada, millised lubadused lähevad täitmisele koalitsiooni kokkuleppes, mis on igal juhul kompromiss.“