FOTO | Eestlastest loodusrahva patused lõbusõidud kahjustavad looduskaitseala

Looduskaitsjad avastasid Alam-Pedja looduskaitsealal Sangla soos märke patulistest lõbusõitudest: mootormasinatega on vuratud lubamatult puude vahel. Tagatipuks on võimalus, et see viis pattude pattudeni – kaitseala võttis isegi tuld! Metsahooldajad aimavad, kes võivad olla pahategude taga.