Kahe naise vägistaja pani toime uue kuriteo

2015. aastal tunnistas Tartu maakohus Maivo Kärdi süüdi vägistamises ja röövimises ning mõistis ta kuueks aastaks vanglasse. Varem korduvalt kriminaalkorras karistatud ning ka vägistamise toime pannud Kärdile nägi kohtuotsus ette üheksa-aastase vangistuse, kuid kuna kriminaalasi lahenes kohtus lühimenetluses, vähendas kohus kriminaalmenetluse seadustikust tulenevalt karistust ühe kolmandiku võrra. Lühimenetlusega nõustus prokuratuur seetõttu, et säästa kuritegude ohvreid. 2014. aasta suvel laekus Tartu politseile teade, et ööl vastu 29. juulit tungis tundmatu mees Kroonuaia silla all kallale koduteel olnud 22aastasele naisele ja vägistas ta. Seejärel omastas kurjategija vägivalda kasutades kannatanule kuulunud mobiiltelefoni ja lahkus sündmuskohalt, kirjutas Postimees. Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus tuli ilmsiks, et sama meest on alust kahtlustada veel teiseski vägistamises, mis toimus 2014. aastal ööl vastu 19. jaanuari Tartus Lubja tänaval asuvas varjupaigas, kus kannatanuks oli 27aastane naine.

Nüüd on Kärt uuesti Tartu maakohtu ette saadetud, seda kehalise väärkohtlemise süüdistusega. Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsmani sõnul on süüdistatav Maivo Kärt esitanud määruskaebuse Tartu maakohtu Tartu kohtumaja 15. märtsi kohtu alla andmise määrusele, millega kohaldati tema suhtes tõkendina vahistamist. Ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata.