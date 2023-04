Elmar Vaheri suhtes alustatud distsiplinaarjuurdlus peab valmima juuniks

Kaitsepolitsei on esitanud kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Kahtlustuse kohaselt vormistati Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikkuses töötas juba aasta aega. Kahtlustuse kohaselt esitas Heldna mullu mais pensioniavalduse sotsiaalkindlustusametile, millega taotles eluaegset väljateenitud aastate pensionit. Sotsiaalkindlustusamet rahuldas taotluse. Siseminister Lauri Läänemets on moodustanud politsei-ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetluse läbiviimiseks komisjoni, mille juhiks on määratud personalipoliitika osakonna õigusnõunik Ingrid Puurvee. Komisjonil tuleb esitada distsiplinaarmenetluse läbiviimise kokkuvõte siseministrile hiljemalt tänavu aasta 30. juuniks.