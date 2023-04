Tallinna sadama kohtuasjas jäi jõusse asenduskaitsjate määramine

Nii Üllar Raadi kaitsja vandeadvokaat Elmer Muna kui Tõnis Pohla kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandberg vaidlustasid kaitsealustele riigi õigusabi korras asenduskaitsja määramise. Riigikohus ei võtnud nende kaebust Tallinna ringkonnakohtu määrusele arutusele. Tallinna sadama kohtuasi on veninud, paljud istungid on ära jäänud, mille põhjuseks on olnud kaitsjate ja süüdistatavate haigestumised, aga ka ERRi teatel asjaolu, et süüdistatavate advokaadid on väga hõivatud teiste kohtuasjadega, mistõttu on olnud keeruline leida istungiteks sobivaid kuupäevi. Seetõttu määras Harju maakohus süüalustele asenduskaitsjad: Üllar Raadi kaitsja Elmer Muna asendajaks Sven Sillari, Tõnis Pohla kaitsva Erki Kergandbergi asendajaks Argo Küünemäe ning Ain Kaljuranna kaitsjate Paul Kerese ja Andri Rohtla asendajaks Natalia Lausmaa. Hiljuti tuli Tallinna Sadama kohtuprotsessiga otsast alustada, sest rahvakohtunik Peeter Kaasik taandus tööst tervislikel põhjustel.