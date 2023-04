JUHTKIRI | Kui lapsel probleem on juba käes, ärme näe esimese asjana seda, kuidas teemat teiste eest varjata

Tasub meeles pidada, et noored ei otsi keelatud ainetest ainult mõnu, vaid mõnikord soovitakse neid tarvitades jõuda kas siis koolis või võistlustel paremate tulemusteni. Mõlema põhjuseks on aga pahatihti täiskasvanute kõrged ootused – ikka rohkem, kaugemale, pikemalt! Ehk nende surve ongi sageli ajend, miks noor tunneb, et ta vajab keelatud ainetest abi või lõõgastust.

Ärge saage valesti aru, siin pole tegu lumehelblusega – kõik saavad aru, et on vaja pingutada. Kui selle pingutuse nõudmine teeb aga lapse katki, võivad tulemused olla ettearvamatud ja lõppeda ka surmaga. Kahjuks unustatakse vananedes aga sageli ära, et nõudmised ja tulemused on kaks väga erinevat asja.

Targalt ja tulemusrikkalt õppima ning pingutama tuleb samuti õppida. Nii et õppija jääks sealjuures alles ning et temas säiliksid rõõm ja rahulolu – vaid nõnda jõuab omandatu talle kohale. Ja nii avalduvad ka tulemused. Ja pole midagi hullu, kui tippude tipp jääb kätte saamata – noore inimese füüsilise ja vaimse tervise hinnaga ei tohikski seda iial taga ajada. Kui jõhkralt väljenduda: mis teeb rohkem rõõmu, kas (sageli alles tulevikus) vigane laps karikaga või terve laps karikata?