JUHTKIRI | Hauda kihutatud lapsed

Iga noore inimese surm uimastite üledoosi tõttu on kaotus, mida saanuks ennetada. Meile, täiskasvanutele meeldib küll endale vastu rinda taguda ja öelda, et küll me ikka ennetasime, rääkisime ja põhjendasime, kuid tegelikkus näitab hauda, mida pidanuks teps mitte olema.