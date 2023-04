SÕJAKOKKUVÕTE | Vahistatud USA reporter uuris Wagnerit

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas oma viimases raportis, et Wagneri asutaja ja juht Jevgeni Prigožin on näiliselt võitmas Vladimir Putini silmis taas teatavat soosingut. Selle taga on asjaolu, et Venemaa riikliku armee talvine pealetung Donbassis osutus üsna hambutuks, mis näitab omakorda Prigožini eraarmeed mõnevõrra efektiivsemana. ISW andmeil on Wagner saanud viimasel ajal Putinilt suuremat tunnustust ning ka sõjalist tuge, ehkki alles aasta alguses oli nende vahel erimeelsusi. ISW hinnangul võivad Putini näiliselt paranenud suhted Wagneriga olla märgiks ka tema kõhklusest mobilisatsioonipüüdeid tugevdada ning ta eelistab pigem varjatud mobilisatsiooni.

Spionaažis süüdistatud ajakirjanik Gershkovich näis Moskva kohtusaalis olevat terve ja naeratas põgusalt teda pildistavatele fotograafidele. Kohus lükkas tema apellatsioonikaebuse tagasi. Tegemist on sama kohtuga, kes päev varem saatis Kremli kriitiku Vladimir Kara-Murza 25 aastaks trellide taha. Kohtusaalis viibinud Ühendriikide suursaadik Venemaal Lynne Tracy kommenteeris meediale, et Gershkovichi tervislik seisund on hea ning ta on teadlik sellest, et paljud inimesed toetavad teda. USA nõuab, et ajalehe Wall Street Journal töötaja kohe vabastataks. Organisatsioon Piirideta Ajakirjanikud märkis, et vahistamise hetkel tegi Gershkovich Jekaterinburgis lugu Wagneri eraarmeest.