VERESAUN 16. SÜNNIPÄEVAL: kangelasest vend ohverdas end õe elu päästes

Samal ajal kui diskor Dadeville'i tantsustuudios plaate keeras ning Alexis ja ta sõbrad lõbutsesid, peatus stuudio juures tema 18aastase venna Philstavious „Phil“ Dowdelli auto. Ta oli mures, sest tema kõrvu jõudsid kuuldused, et kellelgi peoseltskonnast oli kaasas relv. Phil soovis õe võimalikust ohtlikust olukorrast eemale viia. Sama jutt jõudis ka Phili ja Alexise emani, kes oli seal noortel silma peal hoidmas. Tema süda aimas halba ning ta pani tantsusaalis tuled põlema, astus diskori kõrvale, võttis mikrofoni ning palus, et kui kellelgi pidulistest on tulirelv kaasas, võiks too nüüd sealt lahkuda. Ent keegi ei läinud ära.