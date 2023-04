Möödasõitja päästis kindlast surmast kaks meest ja koera. „Seal olid leegid üleval, voodis lamava mehe riided põlesid!“

Esmaspäeval kella 20.45 ajal tegi 37-aastane Kristen Truija oma elukaaslasega Tartumaal asuva Pangodi küla bussipeatuse läheduses autoga väikese peatuse. Võrus elaval Kristenil oli koju sõita veel 50 kilomeetrit. „Käisime varuosade järel ja see oli ikka täielik juhus, et me üldse sealkandis olime,” räägib topeltelupäästja. Väikese peatuspausi ajal lähenes üks traktor, mille juht küsis, et kas tulekahjust on juba teatanud.