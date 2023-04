KIRJANIK KALLE KÄSPER: Smuul on oma karistuse juba kätte saanud, mis tema laibast enam jalaga taguda

Kirjanike Liidus hoogu võtnud diskussioon Juhan Smuuli bareljeefi üle (kas maha võtta või mitte), milles jutuotsa veavad need, kelle meelisharrastuseks on saanud koolnud lõvi laiba jalgadega tagumine, annab taas tunnistust sellest, et meie suhtumine Eesti ajaloo nõukogude perioodi on üheülbane, piirdudes ideoloogiliste klišeede (okupatsioon, okupatsioon!) korrutamisega.