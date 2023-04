LUGEJAKIRI | Kui sa ei suuda toetuseta kolme ja rohkemat last kasvatada, siis tuleks vaadata esmalt peeglisse

Valulik teema sai lukku, valitsus tegi oma otsuse, Isamaa tagus rusikaga vastu rinda ja kiitis „Ära tegime!“, hoolimata sellest, et asjale oli tegelikkuses suur vastasseis. Muidugi, kolmelapselised vanemad laulavad laulu, et teised on kadedad. Ei ole! Ausalt ei ole! Mul ei ole kahju, et lastele raha antakse, aga see oleks pidanud olema võrdsem. Ja nüüd näeb riik, et see käib neil üle jõu ja sellises suuruses hiigeltoetus ei ole võimalik.