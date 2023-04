SUUR GALERII | Presidendi heategevuslik õhtusöök kaitseväelaste laste toetuseks kogus rekordsumma

Õhtusöök näitas taaskord eestlaste solidaarsust, meil jätkub südameheadust toetamaks Ukrainat ja samas ei unustata neid, kes on riskinud oma eluga või andnud oma elu, et eestlased saaksid nautida oma kodumaal rahu.

Fondi patroon Alar Karis märkis oma tervituskõnes: „Praegune aeg nõuab meilt ühiskonnana palju. Palju vastupidavust, sisemist jõudu ja ehk kõige enam – konkreetseid tegusid. Head mõtted on kõige algus, aga nad peavad jõudma heade tegudeni. Me ei saa loobuda oma veteranide, teenistuses haavata saanute ning langenute perede toetamisest. Tänu meie kaitseväelastele, kes on andnud oma elu või tervise Eesti julgeolekusse panustades, on meie riigikaitse täna kindlam. Tänu neile saame me oma kodudes end tunda kindlana. Neid inimesi ja nende perekondi tuleb meil iga päev väärtustada ja hoida.“





Carolin Illenzeeri Fond kogub annetusi Eesti Kaitseväe teenistuses langenud ja raskelt viga saanud kaitseväelaste laste haridustee toetuseks. Fondi nimistus on 69 last ja noorukit. Noorimad on alles sündinud, vanimad on läbinud kaitseväe ja jõudnud ülikoolidesse. Just ülikooli õpingute toetamist peab fond väga oluliseks.



Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikku õhtusööki presidendiga toetasid:

Andres Torm, Tanja Mihhailova-Saar, Ott Lepland, Estraadiraadio, Erlend Štaub, RGB Baltic, Space Productions, Altermovie, Tervise Catering, Bestwine, Different, Elinete lilled, Live Agentuur ja PROTO Avastustehas. Kunstioksjoni pani kokku Whitedove.Art. kunsti- ja kultuurifond.