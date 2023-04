OH AJAD, OH KOMBED! Puberteetikud lagastavad ja vanamutid trügivad – kas viisakus on lõplikult kadunud?

Jarmo aga on vahel bussiga sõites märganud, et just vanainimesed on need, kes hakkavad kohe sisse trügima,. Ehk vanainimesed on unustanud kombe, et uksest lastakse ikka enne välja. Millised kombed on veel ajas kaduma läinud? Kas ebaviisakus on pigem noorte probleem?