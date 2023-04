MAJUTUSHINNAD LAKKE! Turismiettevõtjate appikarje: maksutõus tähendaks kõike halba

„Sektori kasumlikkus on väike. Turismi rekordaastal 2019. aastal oli sektori kasum Eestis kokku vaid 29 miljonit eurot, mis ei võimalda riigil kokku koguda plaanitud lisanduvat tulu 40 miljon eurot,“ tuuakse välja Ida-Viru turismiklastri ühispöördumises käibemaksu plaanitava tõusu osas. „Turismisektori tervis on väga kehv. Covidi-aastatel – 2020 ja 202 – oli sektori kahjum kokku 39 miljonit eurot. 2022. aasta andmeid veel pole, kuid see möödus energiakriisi kammitsais. Ida-Virumaa olukord on kõige problemaatilisem, sest oleme kaotanud peamise välisturu Venemaa ja sellega ligi veerand turistidest.“