VILLU VAATLUSED | Palju kära eimillestki… Ptüi, Smuulist ikka! Tanke on kergem teisaldada kui surnud inimesi

Järelikult peaks kohe need pinged maha võtma, et saarerahvad on ju loomulikult peast natuke nagu napakad, sest nad on ju kõik omavahel sugulased. Mina pole viitsinud uurida, kas mu geenid Juhan Smuuliga kusagil kokku saavad (kuigi vist ikka). Nii et võtan asja nagu puhas leht, kuhu vanasti sulega kirjutati. Või kui soovite, siis… Nagu tühi dokument.