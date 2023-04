OLEG SAMORODNI | Kas eestlaste kogutud raha Ukraina toetuseks kasutati õigesti? Loodetavasti saame varsti täpselt teada

Paljude inimeste jaoks seostub heategevus ennastsalgava tööga hea eesmärgi nimel. Juba alates 1980. aastate keskpaigast olen Kambodžas korduvalt kohanud erinevaid „isetu abistamise“ ilminguid. Reaalsus on alati olnud idüllilistest esitustest väga erinev: samal ajal elasid need heategijad luksushotellides, sõid kõige peenemates restoranides ja jõid öösiti kõige ägedamates baarides. Samuti ostsid nad oma heategevuseks väga kalleid linnamaastureid. Lisaks palusid nad igal mugaval ja ebamugaval korral khmeere, et nad väljastaksid arveid, mille summad olid kordades suuremad kui tegelikud kulud. Saate aru, kuhu ma sihin?