HEIDO VITSUR | Kindlat töökohta omaval inimesel on praegu kodulaenu võtmiseks kõige soodsam aeg

Praegu seisavad paljud inimesed oma rahaasjadega justkui lõhkise küna ees. Kahe viimase aastaga on varem suhteliselt stabiilsena püsinud hinnad kallinenud peaaegu kolmandiku võrra. Lisaks tekitasid viimased kümmekond aastat tunde, et raha laenamine nullintressiga ongi normaalne ning tasuda tuleb vaid riskimarginaali ja laenutehingu eest. Nüüd, kui ainuüksi intress on umbes kaks korda kõrgem kui hiljutine riski- ja tehingukulu kokku, võib tunduda, et laenamine sellises olukorras on muutunud täiesti mõttetuks. Aga kas ikka on?