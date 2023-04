Kohus arutab Jaak Mae abielulahutust

„Jah, me oleme lahku läinud. Põhimõtteliselt saan öelda, et mind jäeti maha,“ ütles olümpiasangari abikaasa Jana Mae läinud aastal Kroonikale. Jaak Mae kolis läinud aasta algul välja nende ühisest kodust. Nüüd arutab Jaak Mae ja Jana Mae lahutust Tartu maakohus. Hagi on esitanud Jaak Mae. Istung on määratud aprillikuusse.

Suusataja Jaak Mae on võitnud 2002. aasta olümpiamängudel Salt Lake Citys 15 kilomeetri klassikas pronksmedali, 2003. aastal maailmameistrivõistlusel Val di Fiemmes sai ta 15 kilomeetri klassikasõidus hõbemedali. Mae on võitnud rohkelt medaleid ka Eesti meistrivõistlustelt.