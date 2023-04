VIDEO | Läbimõeldud investeering: tõsise plärukanepi tarvis uuristati kasvuhoone maja alla

Kanep kasvab nii metsas, korteris kui ka aknalaual

Kanep ehk slängis õis, savu, kivi ja mant, on narkoaine, mis tarvitamisel tekitab narkojoovet. Maailmas on riike, kus kanep on legaalne. Enamjaolt on tegu siiski illegaalse narkootikumiga, mille käitlemine toob kaasa kriminaalkaristuse.