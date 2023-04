Siseminister sai Rõivase ähvardamises süüdi mõistetud mehelt tapmisähvarduse

Politsei- ja piirivalveameti isikukaitse büroo juhi Andris Viltsini sõnul on politsei nendest kommentaaridest teadlik. „Suhtleme inimesega esimesel võimalusel.“

Martin Kattai kirjutas 2015. aasta sügisel oma Facebooki seinal postitusi, mis olid tõlgendatavad kui tapmisähvardused Taavi Rõivase aadressil. Neist ühes seisis (kirjaviis muutmata): „Panin käe taskusse (seal oleks võinud olla relv); mõtlesin, kas Kalts saab aru kui lähedal temale on ta vabanemine maistest piinadest; kui ma olin temast kohe- kohe heas pussitamise kauguses…“ Samuti kirjeldas Kattai, kus Rõivas elab ja kuidas on lood turvameetmetega.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles 2016. aasta mais peetud kohtuistungil, et kui politseinikud otsisid Kattai auto läbi, leiti sealt torketääk. Selle külmrelva omamine on ebaseaduslik. Kattai ei põhjendanud uurijatele, miks tal see oli. „Sellise esemega oleks olnud võimalik reaalselt füüsilist rünnet sooritada,“ hindas Evestus.