Lauri Läänemetsale tapmisähvarduse teinud Martin Kattai pääseb puhtalt

Politsei- ja piirivalveameti isikukaitse büroo juhi Andris Viltsin kinnitas esmaspäeval, et politsei on nendest kommentaaridest teadlik: „Suhtleme inimesega esimesel võimalusel.“

„Ohule võib viidata näiteks see, et ähvardaja otsib inimesega kontakti ka päriselus, mitte ainult veebis. Antud juhul selgitasime pärast esmast info kogumist välja, et vahetu oht puudub. Ka prokuratuuriga nõu pidades jõudsime järeldusele, et menetluse alustamiseks hetkel alust ei ole.“