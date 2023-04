Tallinnast hakkab lendama uus Eesti lennufirma

Eesti riikliku lennufirma Nordica juht Jan Palmer kommenteeris uue lennufirma sündi, öeldes, et „see on väga märgiline, et uue lennufirma otsustati just Eestisse teha. See näitab, et kohalikku kompetentsi hinnatakse kõrgelt ja Eestit vaadatakse juba kui lennundusriiki. Meil on hea meel, et oleme saanud pakkuda uuele lennuettevõttele igakülgset tuge esimesest päevast peale. See on piirideta rahvusvaheline äri ja ma loodan, et tulevikus luuakse siia veel lennufirmasid. Eestile tähendab see head ekspordiäri, uusi töökohti ja nagu näha, siis ka rohkem lennuühendusi.“