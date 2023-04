JUHTKIRI | Nii nagu me hoolitseme sündide eest, tuleb mõelda ka inimlikule lahkumisele

Seda saatnud kommentaarid, et jah, mul oli samasugune kogemus, on näidanud, et see on vaid üks näide süsteemsest kalkusest, mis üht inimest tema eluõhtu viimastel tundidel ees võib oodata. Valud, mida keegi ei leevenda. Inimese muutumine kartulikotiks, mida lükatakse edasi-tagasi. Valu lähedaste südames, kuid selle peale veel kähvatakse – aga nii ongi see ette nähtud.

Väärikas elulõpp on inimõigus. See on näide tugevast, hoolivast riigist. Surivoodil lõpetame ju kõik, olgu me vahepeal kuitahes võimsad ja vägevad.

Õigus inimväärsele surmale on ebamääraselt sees ka äsja ametisse astunud valitsuse võimuleppes: „Algatame koos arstide, meditsiinieetika ekspertide, patsiendiorganisatsioonide ja teiste osapooltega elulõpu otsuste määratlemise analüüsi.“

Vabandust, aga see mõjub kui saak võllahumoristide põllult: kui on vaja teemat tappa, tuleb luua komisjon või algatada mingi menetlus – küll siis asi venima jääb ja viimaks eikuhugi sumbub.

Kuid see ei ole mõni humoristlik telespektaakel, päris inimesed meie enda kõrval kannatavad juba praegu. See kogemus, kuidas su ema, isa, vanaisa või mõni muu kallis inimene hoolimatuse tõttu piinarikkalt sureb, kalestab ja paneb oma riigis kahtlema rohkem kui mistahes sõnakasutus riigkogu kõnepuldis. Lohutust ega lahendust ei paku ka teema uputamine vaesust ettekäändeks tuues. See ei saa olla põhjus, miks surm saabub selliste piinade saatel nagu selle eaka daami puhul.