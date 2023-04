Milline peab olema hea probiootikum?

Kas sa tead, et iga inimese soolestikus elab umbes 40 triljonit bakterit? On tähelepanuväärne, et meie sooltes leiduvate bakterite arv on suurem kui keharakkude koguarv. Teadlased väidavad, et soolestiku mikrofloora on omaette elund, mis mõjutab meid palju rohkem, kui oleme seni arvanud. Soolestiku bakterite tasakaalu muutused võivad tekitada mitmeid probleeme, nagu seedehäired, kõhulahtisus või toitainete imendumise halvenemine. Soole mikrofloorat saab soodsas suunas mõjutada ja „parandada“ probiootikumide kasutamisega.