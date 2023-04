Prokuratuur esitas kuuele töötajale süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis

„Rahapesukuritegu eeldab eelkuritegu. See tähendab, et etteheite tegemiseks rahapesukuriteos on esmalt vaja tõendada, et raha on saadud kuriteo toimepanemisel. Kohtueelses menetluses kogusime rahvusvahelise koostööga infot erinevate eelkuritegude kohta,“ sõnas riigiprokurör Maria Entsik. „Süüdistusse jõudis kaheksa eelkuritegu, mis on toime pandud Venemaal, Aserbaidžaanis, Gruusias, Šveitsis, USAs ja Iraanis.“