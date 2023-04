PILLE TSOPP-PAGAN | Naeruvääristused stiilis „kas nüüd peab iga kord enne voodisse minekut lepingu tegema“ näitavad, et nõusoleku mõiste on tundmatu

Inimõigused ei saa olla poliitkaup. Värskelt lõppenud koalitsioonikõnelused rõõmustasid väärtuste kordategemise kokkuleppega, mida varem ei ole kunagi sellisel moel ja mahus kajastatud ja on aegade progressiivseim lepe. Selle sõnastamine tuletab meelde, mida me täna tegelikult vajame ja mille me oleme ühiskonnas siiani lahendamata jätnud. Võimalik, et see näitab meie ühiskonna arenguseisu – täna on juba võimalik ning tegelikult hädavajalik mõelda, milline meie väärtusruum on ja kuidas võimaldada kasvada tervemal uuel põlvkonnal.