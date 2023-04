TOOMAS ALATALU | Ehitagem riiki alt üles! Kui omavalitsustes saab koostöö laabuma, ehk saab siis riigikogus ka?

Seda etendust vaadates tuli meelde oktoober 1992, mil hakkasin samas saalis esimesena vaidlema toonase valimiskomisjoni esimehe volituste üle, sest lauale pandud päevakord oli vastuolus seadusega. Stenogrammis on kirjas nii möödavastamine kui ka õhkkonna kuumenemine, ent keegi ei tahtnud toona uut algust kinni hoida ja peagi leppisid protestijad pakutuga. Mõistagi lootuses, et enamusdemokraatia kõrval jagub meil ruumi ka konsensusdemokraatiale – need mõlemad mõisted kõlasid selles esimese Riigikogu väheste poliitikatundjate esimeses kiirdebatis. Kuid ka nüüd nähtud etendus polnud üllatus – Eesti Vabariik on üksnes pisut muutunud seltskonna juhtimisel sellesse seisu liikunud 30 aastat.