OTSEBLOGI | Putin ja Hiina kaitseminister leppisid kokku sõjalise koostöö tugevdamises

Riiklike CCTV uudiste kohaselt ütles ta, et Hiina on valmis tugevdama mitmepoolset koordineerimist ja koostööd Venemaaga. „Hiina on valmis tegema koostööd Venemaaga, et anda panus maailma ja piirkondliku julgeoleku ja stabiilsuse säilitamisse,“ ütles Li.