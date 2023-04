Naine, kes poole maratoni peal püksi roojas, püstitas sellest olenemata isikliku rekordi

Mida teha, kui järsku maratoni joostes tekib õudne kakahäda, aga nii hea hoog on sees, et seetõttu võistlust ka pooleli ei taha jätta? Sellise dilemma ees oli ameeriklanna Tamara Torlakson 2018. aastal maratoni joostes. Tema otsustas, et tulgu (püksi) mis tuleb, edasi tuleb joosta!