Eesti 200 juht Lauri Hussar Slava Ukraini skandaalist: me ei hakka seda teemat erakonnas arutama

Küsimusele, mis mulje jätavad Hussarile kui endisele ajakirjanikule ja tänasele poliitikule Lehtme senised selgitused, vastas erakonna esimees, et „need jätavad mulje nurka surutud inimesest, kelle suhtes tehakse kambakat ja see on ebaõiglane. (…) Aga kes oleks osanud arvata, et viia pommitavates linnades inimestele sooje riideid, võib olla vähem tervistkahjustav kui saada osaks kodusest poliitikast.“

Eesti Päevaleht kirjutas laupäeval, et üle miljoni euro Eesti inimeste raha kanti Ukraina heategevusfondi asemel hoopis viimase juhtliikmete erafirmasse IC Construction, mis ametlikult kuulub ühele küünetehnikule. Rahaskandaali keskmes on Slava Ukraini Ukraina peapartnerina tuntud mittetulundusühing All For Victory (Все для Перемоги) ja selle tähtsamate eestvedajatega seotud ettevõte IC Construction, mille juhiks on Roman Panasjuk, kirjutab ajaleht ja lisab, et mõlema ühinguga on seotud Lvivi linnavalitsuse varasemad tippametnikud. Johanna-Maria Lehtme ütles Eesti Päevalehe kirjalike küsimuste peale, et tal ei ole partneritele ühtegi etteheidet. Slava Ukraini märtsis määratud nõukogu liige Kristo Tohver lausus, et ei ole olemas mingeid ametlikke kahtlustusi ja süüdistusi ei Slava Ukraini Eesti inimeste ega Ukraina koostööpartnerite kohta.