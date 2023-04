AMETNIKEL ON SAVI! Ettevõtja: meie lapsi sõidutavad bussijuhid, kes õppisid 40 asemel vaid neli tundi!

„Lemmikkonkurent“ ja „agressor“ – selliste vürtsikate terminitega kirjeldavad kaks rivaali teineteist pealtnäha väheglamuursel autokoolide e-õppekeskkondade turul. Kapoti all on seal juba ammu kõik tunded üle keenud. Kõik turuosalised on aga ühel meelel, et süüdi on riik, mis reegleid jõustada ei suuda.