KUNI 16 KRAADI SOOJA! Uus nädal tuleb kevadine

Riigi Ilmateenistus kirjutab, et esmaspäeval püsib kahe rõhuala piirimail põhja pool selgema taevaga sajuta ilm. Lõuna-Eesti on pilvisem ja mõnes kohas sajab ka nõrka vihma. Ida ja kirdetuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3..+2°C, päeval on 8..13°C, päikeselisemais paigus võib kraad-paar kõrgemalegi tõusta, meremõjuga rannikud on aga ikka jahedad.



Teisipäeval laieneb Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhuala servaga Eesti kohale ja hajutab pilved. Ilm on sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Puhub mõõdukas kirde- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, Lõuna-Eestis kuni +5°C, päeval 9..14°C, meremõjuga rannikul on jahedam.



Kolmapäeval jääb kõrgrõhuala idaserv Eesti kohale. Venemaa põhjaaladele liikuva madalrõhkkonna tõttu võib küll idapoolsetesse maakondadesse pilvi lisanduda, aga ilm püsib sajuta. Tuul puhub põhjakaarest ja on nõrk, pärastlõunal pöördub läänekaarde ja pisut tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+3°C, päeval 10..15°C, tuulele avatud rannikul jääb 5°C ümbrusse.



Neljapäev jätkub kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Puhub mõõdukalt tugev loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+5°C, päeval 11..16°C, tuulele avatud rannikul veidi üle 5°C.



Reede tuleb kõrgrõhkkonna idaservas selge öö ja pilverünkades päevaga, aga ikka sajuta ilmaga. Tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -1..+4°C, päeval 10..15°C, tuulele avatud rannikul on veidi üle 5°C.