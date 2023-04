OTSITAKSE AUTOJUHTI: elukaaslast pussitanud Helar võis Suure-Jaanist lahkuda hääletades

Väikelinna Suure-Jaanit raputas mullu jõulukuu keskpaigas õudne lugu: noor mees lõi noaga oma elukaaslast. Väits välkus mitu korda. Imekombel pääses noor naine surmalõksuks muutunud korterist eluga ja pages naabri juurde. Noamees hüppas rünnaku järel oma teise korruse korteri aknast alla ja lahkus sündmuskohalt väga kerges riietuses ja jalanõudeta. Mees kandis Tommy Hilfigeri kirjaga pusa, mis tal on seljas ka SA Kadunud postitatud fotol, ning ta võis olla verine.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass on Õhtulehele varasemalt kommenteerinud, et kõiki asjaolusid arvestades võib Helar olla surnud. „Meil ei ole infot selle kohta, et mees oleks Eestist lahkunud,“ ütles Sass.