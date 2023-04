Sudaani riigipöördekatses on hukkunud üle 50 tsiviilisiku, vigastatuid on ligi 600

Pealinna Hartumi elanikud olid sunnitud põgenema kuulirahe eest, kuna konkureerivad väed võitlesid presidendipalee, riikliku telejaama, armee peastaabi ja teiste strateegiliste sihtmärkide pärast, kirjutab BBC. Linnas on hukkunud 25 inimest, sealhulgas 17 tsiviilisikut, teatas arstide organisatsioon. Kokku on riigis hukkunud vähemalt 56 tsiviilisikut, hukkunud on ka kümneid sõjaväelasi. Vigastada on saanud vähemalt 595 inimest. Kolm toiduabi tarniva ÜRO Maailma Toiduprogrammi töötajat said surma pärast seda, kui RSF ja armee oli tulevahetuses riigi lääneosas Kabkabiya sõjaväebaasis.