IGOR GRÄZIN | Keskerakond ei peaks olema reanimatsioonis, vaid surnuaias

Alustan diskleimerist. Kuna sõbralikus koostöös Jõgeva- ja Tartumaaga saavutasime me olukorra, kus me ei saanud ainsatki kohta Riigikogus, siis oli mul piirkonnajuhina ainus võimalus: võtta vastutus ja astuda ametist tagasi. Seda enam, et erakonna juhatus sellist valimistulemust soosis ja paigutas mu valimisnimekirjas 46. kohale. Ja ka juhtide soovi mitte pääseda Riigikogusse täitsin ma samuti. Et ma kogemata Riigikogusse ei pääseks, pandi mind üldnimekirjas 46. kohale.