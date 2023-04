Slava Ukraini kandis üle miljoni euro küünetehniku firmale

Rahaskandaali keskmes on Slava Ukraini Ukraina peapartnerina tuntud mittetulundusühing All For Victory (Все для Перемоги) ja selle tähtsamate eestvedajatega seotud ettevõte IC Construction, mulle juhiks on Roman Panasjuk, kirjutab Eesti Päevaleht ja lisab, et mõlema ühinguga on seotud Lvivi linnavalitsuse varasemad tippametnikud.