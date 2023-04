Politsei otsib Harjumaal kadunud 32aastast Getter-Agnest

Getter-Agnes lahkus oma Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvast kodust reedel kell 22.30 ning lähedased ei ole temast pärast seda midagi kuulnud. Tema telefon on kodus. Getter peab iga päev võtma ravimeid ning lähedastel on alust arvata, et tema elu ja tervis võivad olla ohus.