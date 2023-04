Arstliku komisjoni eiranud kutsealune jäi kohtuotsusega ilma juhiloast

Kaitseressursside Amet (KRA) esitas Tallinna halduskohtule taotluse anda luba isiku mootorsõiduki juhtimise õiguse peatamiseks, kuna amet on talle neljal korral teinud ettekirjutuse ilmuda KRA arstlikku komisjoni. Kolmel viimasel korral on rakendatud ka sunniraha, mida tasutud ei ole. KRA arstliku komisjoni läbimine on eelduseks kutsealuse ajateenistusse kutsumisel. KRA leiab, et juhtimisõiguse kehtivuse peatamine on sobiv ja mõõdukas viis motiveerimaks puudutatud inimest talle kui kutsealusele seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Kohus andis loa mootorsõiduki juhtimise õiguse peatamiseks alates 17. veebruarist kuni KRA arstliku komisjoni terviseseisundi hindamisel osalemise kohustuse täitmiseni või selle kohustuse äralangemiseni. Kohtuotsuses seisab, et tegemist ei ole karistusega, vaid meetmega, mille eesmärk on sundida kutsealust arstlikku komisjoni ilmumise kohustust täitma, kui ta varem on selle korduvalt täitmata jätnud.